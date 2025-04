Die Gründe für den rasanten Anstieg der Immobilienpreise sind also mit den Kosten für die Errichtung alleine nicht vollständig zu erklären. Die Erklärungsmodelle sind vielfältig. Hanno Lorenz, Vizedirektor der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria, sieht einen Teil der Preissteigerungen als Aufholprozess im internationalen Vergleich: „Vor 20 Jahren waren die Preise in Österreich noch vergleichsweise günstig, was zunehmend Kapital aus dem Ausland anzog.“ Ein weiterer Treiber sei „die steigende Nachfrage, speziell in Ballungszentren und den umliegenden Gemeinden. Dies wurde durch gestiegene Ansprüche, insbesondere was die Fläche und Ausstattung betrifft, noch verstärkt.“