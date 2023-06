Trox stärkt das österreichische Vertriebsnetz: Mathias Gleitsmann (38) wird ab Juli stellvertretender Verkaufsleiter und ab 2024 neuer Verkaufsleiter für die Märkte Österreich und Slowenien bei der Österreich-Tochter von Trox sein. Damit übernimmt er die Sales-Agenden von Norbert Lex, der sich schrittweise in die Pension zurückziehen wird.



Lex übergibt die Verkaufsleitung ab Mitte des Jahres nach und nach an seinen designierten Nachfolger, der seit August 2019 als Vertriebsingenieur für die Gebiete Niederösterreich und Wien zuständig ist. In dieser Funktion der diplomierte Projektmanager bereits einige Großprojekte wie die Laborregelung bei AIT Solid State, den Lüftungsgeräteeinbau bei Philoro sowie das House of Engineering beim FH Campus Wien um.



Gefallen sei die Wahl auf Gleitsmann aufgrund seines „versierten Projektmanagements", seiner Projektleitung bei der Implementierung des Vertriebskanals e-business (myTROX Kundenportal) und der Produkteinführung mobiler Luftreiniger, wie das Unternehmen informiert.