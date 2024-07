Im Keller des Gebäudes, nach den Fallleitungen, wird das Grauwasser aufbereitet. Nach einer mechanischen Filterung von Festkörperteilchen > 1 mm in einem Vorbehälter, der auch als Pufferspeicher für das Grauwasser dient, geht es weiter in den Belebungsbehälter. Zur biologischen Reinigung werden in dem mit Sauerstoff versorgten Behälter mit Membranfilter gezielt Bakterien eingebracht, die organische Verschmutzungen abbauen. Eine Entlüftung führt im Prozess entstehende Abgase ab, für die Entfernung des anfallenden Klärschlamms reicht eine jährliche Wartung. Nach den beiden Reinigungsschritten ist das Filtrat („Grünwasser“) keimfrei und wird in einem zweiten Pufferspeicher eingelagert.



Weil im Wasser gelöste Substanzen weiterhin vorhanden sind, kann das Grünwasser als Nutzwasser, aber nicht Trinkwasser, verwendet werden. In einem nachgelagerte Plattenwärmetauscher gibt das Grünwasser seine Wärme dann an einströmendes Kaltwasser ab und erwärmt dieses auf 30° C. Das so auf etwa 20° C abgekühlte Grünwasser wird durch eine Wasser/Wasser-Wärmepumpe nochmals auf 5 °C abgekühlt – diese entzogene Wärme erhitzt das vorgewärmte Kaltwasser in einem dritten Pufferspeicher auf 60 °C, um Legionellen abzutöten – von dort kann es dann zum Duschen, für den Geschirrspüler oder die Waschmaschine benutzt werden. Das schlussendlich etwa 3° C kalte Grünwasser kann zur Flächenkühlung genutzt werden, in der Kauergasse erfolgt etwa die Kühlung einer Bäckerei im Erdgeschoss auf diesem Weg. Dadurch erwärmt sich das Grünwasser erneut und kann schlussendlich als Nutzwasser zur Bewässerung oder Klospülung dienen.