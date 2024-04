Refurbished Gebäudetechnik, Hinterwand und Elektrotechnik : Neue TGA-Ausgabe über Kreislaufwirtschaft in der Gebäudetechnik

Die neueste Ausgabe von TGA nimmt unter die Lupe, warum die Gebäudetechnik bei der Kreislaufwirtschaft hinter den anderen Gewerken am Bau hinterherhinkt und welche Unternehmen die Refurbishing-Pioniere in Österreich sind. Lesen Sie außerdem über: Die Schrumpfung hinter der Wand am Rohrmarkt, Brandschutz in der technischen Gebäudeausstattung und die VIZ-Trendstudie von Arno Kloep.