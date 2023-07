Die ÖAG möchte ihre Marktposition in der Region Mitte „deutlich stärken" und baut daher personell aus: Das Gebiet Oberösterreich bekommt mit Zlatko Tulic wieder einen eigenen Verkaufsleiter.



Tulic wird die ÖAG Oberösterreich und sowie das Team in Wels ab 1. September verantworten. Er gilt als Vertriebsprofi und ist seit 1989 im Haustechnik-Großhandel tätig. Durch seine Tätigkeit in leitenden Positionen bei den eigentümergeführten oberösterreichischen Marktbegleitern Holter und Impex verfügt er bereits über ein Netzwerk im dreistufigen Vertrieb.



Franz Seiler wird sich ab 1. September wieder vollständig auf sein Stammgebiet Stadt und Land Salzburg fokussieren. Seit elf Jahren im Unternehmen hatte sich Seiler im Oktober 2020 bereit erklärt, zusätzlich zu Salzburg auch das Gebiet Oberösterreich als Verkaufsleiter mitzuverantworten.



