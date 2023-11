Seit Anfang Februar 2022 hatte man 94 Beschwerden zu mutmaßlich kartellrechtswidrigen Verhaltensweisen erhalten, wie die BWB informiert. Zwischen Juli und Dezember 2022 wurde etwa eine durchschnittliche Preissteigerung von 142 Prozent im Vergleich zu den Vorjahresmonaten verzeichnet. In den Beschwerden sei neben den Preissteigerungen auch geschildert gewesen, dass es zunehmend schwierig, Pellets zu kaufen, da Pelletshändler vorwiegend an Stammkund*innen verkaufen würden. Zudem würden viele Händler nur überlange Lieferzeiten anbieten und dies zum bei der Lieferung aktuellen Tagespreis.



Auch die Arbeiterkammer stellte der BWB Daten zur Verfügung, die im Rahmen der Beobachtung und Erhebung der Verkaufspreise von Pellets in einigen Bundesländern in den letzten Jahren gesammelt wurden und leitete neun anonymisierte Konsumentenbeschwerden an die BWB weiter.

Was konkret verdächtigt wurde: