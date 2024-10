Für Panasonic markiert das Jahr 2024 markiert ein besonderes Jubiläum: Der Konzern feiert seine 50-jährige Präsenz in Österreich. Am 18. September wurde das Jubiläum gebührend im Ambiente des Congress Casino Baden bei Wien gefeiert. Gemeinsam organisierten die drei in Österreich vertretenen Panasonic Geschäftsbereiche - Panasonic Industry, Panasonic Consumer Electronics und Panasonic Heating & Cooling Solutions - die Jubiläumsnacht.





Was einst als Geschäft im Klimaanlagenbereich begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einer breiten Produktpalette und einem dreistufigen Vertrieb entwickelt. Diese Transformation spiegelte sich auch im Motto des Abends wider: „Create Today. Enrich Tomorrow.“



Was einst als Geschäft im Klimaanlagenbereich begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einer breiten Produktpalette und einem dreistufigen Vertrieb entwickelt. Diese Transformation spiegelte sich auch im Motto des Abends wider: „Create Today. Enrich Tomorrow."

Ein Highlight des Abends war der Vortrag von Tristan Horx, der in einer halbstündigen Präsentation spannende Perspektiven und Ausblicke aufzeigte. Unter dem Titel „Anleitung zum wütenden Optimismus“ gab der Zukunftsforscher seine Einschätzung ab: „Ich freue mich auf die Zukunft - auf dem Weg dorthin brauchen wir eben eine saftige Krise. Denn sie öffnet uns die Augen und zeigt uns: Die Vergangenheit kann und wird nicht die Zukunft sein. Früher war gut, morgen wird besser”.

Für dieses "morgen" rüstet Panasonic bereits: Im Rahmen seiner Umweltvision 2050 baut das Unternehmen sein Angebot an energieeffizienten Produkten aus. „Wir sind stolz darauf, dass wir mittlerweile alle Produktgruppen - von Wärmepumpen über Kaltwassersätze bis hin zu Verflüssigungssätzen - mit natürlichen Kältemitteln anbieten können“, betont Roland Kerschbaum, Vertriebsleiter für Österreich und die Schweiz.