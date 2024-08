⇨ Das Austrian Institute of Technology, kurz AIT, ‪ mit Sitz in Wien beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und vor allem Optimierung der Akustik von Wärmepumpen. Ing. Christian Köfinger und sein Team können mittels spezieller Messmethoden unterschiedliche Modell charakterisieren und somit zur Verringerung des Schalldruckpegels beitragen.



⇨ In einer Wiener Kleingartensiedlung hat sich Herr Reichel für eine Modernisierung seiner Heizung entschieden, eine Luftwärmepumpe sorgt seither für die Bereitung von Raumwärme und Warmwasser. Roland Kerschbaum, Panasonic-Vertriebsleiter Österreich & Schweiz, erklärt am Praxisbeispiel vor Ort, wie man eine Wärmepumpe möglichst schall- und leistungseffizient aufstellt und wie Probleme in einer dicht bebauten Umgebungen wie dieser vermieden werden können.