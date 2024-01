ACO

Anstelle das noch warme Duschabwasser ungenutzt in die Kanalisation abzuleiten, bietet die neue ACO Reihenduschrinne mit integriertem Wärmetauscher eine energieeffiziente und Entwässerungslösung für Reihenduschplätze und Wellnessbereiche. Dabei wird das Abwasser zusätzlich über einen integrierten Wärmetauscher geführt. Dem warmen Abwasser wird so die Wärme entzogen und das kalte Frischwasser vorgewärmt. Durch diese Vorerwärmung muss später an der Mischbatterie weniger Heißwasser beigemischt werden, was den Energieverbrauch verringert.

Foto: ACO Haustechnik