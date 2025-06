Bei Trox Austria gibt es Verstärkung im Vertriebsteam. Michael Pirngruber ergänzt das Vertriebsteam im Bereich Lüftungsgeräte seit Anfang Mai und wird vor allem Kunden in den Bundesländern Nieder- und Oberösterreich sowie im Westen, Salzburg, Tirol und Vorarlberg betreuen.

Mit langjähriger Vertriebserfahrung bei bekannten Marken wie Daikin verfügt Pirngruber bereits über Expertise, um Trox am Markt weiter zu stärken. „Wir freuen uns sehr, mit Michael Pirngruber einen engagierten und erfahrenen Kollegen an Bord zu haben“, betont Mathias Gleitsmann, Vertriebsleiter in Österreich. Das Team soll so verstärkt Impulse zu intelligenter Komfortlüftung, die Anforderungen an Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort in Nicht-Wohngebäuden setzen.