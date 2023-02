Moderne Holzheizungen konnten ein beachtliches Plus von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen und 18.000 Stück absetzen. Dabei ist die Pelletheizung der klare Favorit, wenn von Öl auf Holz umgestellt wird. Aber auch Hackgutanlagen haben in größeren Gebäuden und im ländlichen Raum eine wachsende Fangemeinde und Stückholz geht immer. Die Begeisterung für Wärmepumpen ist ungebrochen: Mit einem Plus von 23 Prozent konnten 32.000 Anlagen im Neubau und gut isoliertenm Bestand verbaut werden. Dabei dominiert klar die Luftwärmepumpe; genauer die Luft/Wasser Split Geräte im Leistungsbereich 5 – 20 kW. Auch Gasheizungen konnten zulegen: Es wurden 49.000 Gasgeräte (+ 7 Prozent) eingebaut oder getauscht, davon überwiegend moderne Gasbrennwertgeräte. Diese sind „green gas ready“ und können damit auch mit Grünem Gas betrieben werden. Ölbrennwertgeräte sind seit Auslaufen der Förderung rückläufig: Ein Minus von 13 Prozent lässt sich in einen Absatz von 2.600 Anlagen umrechnen.