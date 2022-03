25 Jahre Photovoltaic Austria

2019 übernahm DI Herbert Paierl den Vorsitz des PV Austria; 1.700 MWwaren bis dahin installiert. Die Kurve des jährlichen PV-Zubaus zeigte mittlerweile steil nach oben. Doch es war absehbar: Das Auslaufen von Teilen der Ökostromförderung würde ohne Nachfolgeförderung einen Knick in der PV-Entwicklung bedeuten. Der Verband formulierte als Reaktion ein Notfallpaket und überzeugte den Nationalrat von der Notwendigkeit einer raschen Umsetzung. Eine Vielzahl an bereits in der Pipeline hängenden PV-Anlagen konnten so umgesetzt werden.