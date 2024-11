Auf dem Weg zur Definition von Anergie beginnt man am besten mit bereits bekannten Begriffen: Da wäre zum Beispiel die Fernwärme, ebenso ihr "kleiner Bruder", die Nahwärme. Anders als bei diesen klassischen Systemen, die ein Heizwerk und den Einsatz von Brennstoffen erfordern, kommt das innovative Konzept der Anergie, auch kalte Nahwärme genannt, ganz ohne Verbrennung aus. Was genau steckt dahinter und warum wird darüber zunehmend in der Gebäudetechnik gesprochen?



Energie als physikalische Größe, mit der Arbeit verrichtet wird – sei es in Form von Wärme, Bewegung oder elektrischer Energie – ist einfach erklärt. Damit treiben wir Autos oder Elektrofahrräder an, und wenn wir in uns genug Energie haben, treten wir selber in die Pedale, um von A nach B zu kommen. Anergie hingegen beschreibt jenen Energieanteil, der "übrig bleibt", zum Beispiel die natürliche Wärme des Erdbodens oder die Abwärme von Klimaanlagen. Die Temperatur ist dabei zwar zu niedrig, um direkt für Raumwärme oder Warmwasser genutzt zu werden, kann jedoch mithilfe von Wärmepumpen umgewandelt werden.

Dieses Konzept ermöglicht eine effiziente und nachhaltige Energieversorgung und wird zunehmend nachgefragt. Ein innovatives Beispiel für die Nutzung von Anergienetzen ist das Projekt Smart Block in der Wiener Geblergasse. Nach einer Sockelsanierung wurde erstmals eine Solar- und Geothermie-basierte Energieversorgung in einem Gründerzeit-Häuserblock realisiert. Mit der Zeit soll so ein dezentrales Anergienetz für den gesamten Häuserblock entstehen.

Die TGA ist der Sache für "reNEWSable" auf den Grund gegangen und hat dafür bei der ÖGUT, einem Planungsbüro, direkt beim Betreiber des Smart Blocks Geblergasse und einem Experten für intelligente Regelgeräte nachgefragt.