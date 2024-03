Schloss Losensteinleiten wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts gegen die Türkengefahr errichtet. In Tirol begibt sich Komposch gemeinsam mit der Energie Quartier GmbH (EQ) sogar noch einige Jahrhunderte weiter zurück in der österreichischen Geschichte. Hier soll ein Anergienetz im großen Stil in einer mittelalterlichen Stadt am Inn umgesetzt werden. Dazu wird Flusswasser wie ein zweites Kanalnetz durch die Altstadt geleitet, in den Gebäuden wird die Wärme durch dezentrale Wärmepumpen nutzbar gemacht.



Gemeinsam mit drei Gleichgesinnten machte sich KNV-Gründer Josef Köttl 2020 mit der Energie Quartier GmbH aus Regau/Vöcklabruck selbständig. EQ ist als Entwickler-, Planungs- und Betreiberfirma aktiv bei der Zusammenführung von Heizung, Kühlung, Warmwasser, PV, Energiespeicher und E-Mobilität in Wohnhäusern und -siedlungen. Ziel ist die 100%ige Versorgung mit erneuerbarer Energie.



Ein Schwerpunkt liegt in der Etablierung von Anergienetzen auf Quartiersebene. „In Städten, Siedlungsbereichen und Neusiedlungen wird es in Zukunft nur mehr mit Nah- bzw. Fernwärme oder mit kalter Nahwärme gehen“, ist Köttl überzeugt. In Kooperation mit dem Oberösterreichischen Energiesparverband sowie der Energie Agentur Tirol wurden Vorträge vor Bürgermeister und Amtsleitern abgehalten, um die Potenziale der kalten Nahwärme aufzuzeigen.



Die Arbeitsteilung innerhalb der EQ: Köttl kümmert sich um Marketing, Vertrieb und die Erstgespräche. Der technische Revisor Patrick Reinthaller (Qualitymanagement Nahwärmenetze) erstellt Machbarkeitsstudien, der Ziviltechniker und Sachverständige Johann Kunesch (Kunesch Consulting) erledigt die Detailplanung. Der Haustechniker und Installateur Thomas Muggenhumer ist für Praxis und Ausführung zuständig.



„Für die einzelnen Projekte in ganz Österreich gründen wir jeweils eine eigene GmbH und nehmen regionale Player wie Banken, Installateure oder sonstige Investoren in der Betreibergesellschaft mit an Bord“, so Köttl. Vom Start bis zur Fertigstellung dauert es rund drei Jahre. Die EQ hat bereits über 15 Projekte in der Machbarkeits-Planung, einige davon werden gerade realisiert. In Oberösterreich werden aktuell zwei Anergienetz-Projekte mit Geothermie umgesetzt.