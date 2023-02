Mit dem TopMeter Plus Abgleichventil lassen sich im Rahmen des hydraulischen Abgleichs Wassermengen in Heiz- und Kühlkreisen exakt einstellen. Genau wie beim TopMeter braucht es für die Einregulierung direkt am Verteilerbalken den Heizungsfachmann nur einen Handgriff.



Die weiterentwickelte Variante TopMeter Plus punktet zusätzlich mit einem weiteren Feature: Vorgenommene Einstellungen können direkt gesichert werden. Unter der roten Einstellhaube befindet sich dazu ein grauer Arretierungsring. Ist die Einregulierung abgeschlossen, müssen Profis den Ring nur nach unten auf den Ventilsitz drehen und mit der roten Haube fixieren. Das Ventil bleibt dabei auch mit arretierter Durchflussmengeneinstellung absperrbar. Beim erneuten Öffnen wird durch Drehen bis zum Anschlag der zuletzt gesicherte Wert wieder eingestellt.

Das TopMeter Plus ist auch in einer Variante aus Kunststoff erhältlich. Die Kunststoff-Version besitzt dasselbe Einbaumaß sowie eine identische Schlüsselweite und ist somit mit dem aktuellen TopMeter bzw. TopMeter Plus in Messingausführung austauschbar.