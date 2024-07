Glock Ecotech, vormals Glock Ökoenergie, wurde im Jahr 2010 gegründet und gehört zur Unternehmensgruppe rund um den Waffenhersteller Glock. Am österreichischen Standort in Griffen werden Strom-Wärmekraftwerke produziert. Seit der Auslieferung der ersten Anlage im November 2015 wurden weltweit 69 Anlagen in Betrieb genommen. Bei den Entwicklungen setzt man auf die Ressource Biomasse, die Energielösungen kommen vor allem in der dezentralen Energieversorgung in unterschiedlichen Bereichen von Industrie, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und in Energiegemeinschaften zum Einsatz.