Mall erweitert seine Marktpräsenz in Österreich und produziert nun alle Behältergrößen für Pelletspeicher direkt vor Ort. Durch die lokalen Produktionskapazitäten in St. Valentin und Asten bei Linz wird so eine schnellere Versorgung des heimischen Marktes möglich. Die Pelletspeicher aus fugenlosem Stahlbeton bieten ein Nutzvolumen von 7,5 bis 60 m3 und werden im Erdreich außerhalb des Gebäudes installiert. Einsatzbereiche sind sowohl Ein- und Zweifamilienhäuser als auch große Heizungsanlagen in Gewerbe, Industrie und kommunalen Gebäuden.



