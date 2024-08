Markus Steinbrecher, Geschäftsführer Holter



Aus Sicht des Großhandels ist die Zwischenfinanzierung sicher ein Problem. Die hohen Zinsen und die Inflation haben dazu geführt, dass viele Haushalte weniger Geld zur Verfügung haben. Daher sind Investitionen, einschließlich Zwischenfinanzierungen, oftmals schwer zu realisieren. Hinzu kommen die strengeren Vorschriften der Banken bei der Kreditvergabe. Vor diesem Hintergrund waren die Erwartungen an die Förderungen zu hoch und der Boom blieb bislang aus. Das zeigt sich deutlich in den rückläufigen Absatzzahlen von Wärmepumpen.

Der Bedarf nach einer Lösung ist äußerst dringlich. Statt kurzfristiger, hoher Förderungen benötigen wir langfristige Strategien für die Wärmewende. Ein möglicher Ansatz wäre die Schaffung planbarer Förderungen über einen längeren Zeitraum sowie zusätzliche Unterstützung durch Bund und Länder in Form von langfristigen Darlehen. Die Menschen müssen planen können, was in den nächsten Jahren beim Umstieg auf ein neues Heizsystem an Kosten auf sie zukommt.



Eine durchdachte und nachhaltige Förderpolitik ist wichtig, um den Fortschritt der Energiewende zu sichern und gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität sowie Wachstumschancen in unserer Branche und am Wirtschaftsstandort Österreich zu gewährleisten.

Foto: Holter