Healing Architecture vereint Planungsprämissen, die durch die Gestaltung von Licht, Luft, Ausblick, Freiraum, Bezug zur Natur, Akustik, Materialität, Farbe, Orientierung und Geruch eine gesundheitsförderliche Umgebung für das physische und psychische Wohlbefinden von Patient:innen und Personal herstellen sollen. Andreas Frauscher, CEO Architects Collective, weiß, wie wichtig es ist, „die Errichtungskosten mit den laufen- den Kosten in Relation zu setzen. Mit der Investition in Healing Architecture erreiche ich kürzere Spitalsaufenthalte, eine höhere Personalzufriedenheit und weniger Krankenstände – aus betriebs- und volkswirtschaftlicher Sicht ist es zu begrüßen, wenn ich damit Geld sparen kann.“

Die Pandemie habe in der Bevölkerung „ein Bewusstsein geschaffen, dass das Krankenhaus nicht nur ein Kostenfaktor ist, sondern es gesellschaftlich wichtig ist, Geld in die Hand zu nehmen, um ein technisch top-funktionierendes Krankenhaus mit Healing Architecture zu errichten – in Verbindung mit lokalen Versorgungszentren“, so Frauscher. Richard Klinger, CEO Architects Collective, spitzt zu: „Healing Architecture ist eine nachhaltige Investition in das Gesundheitssystem.“ Und erklärt näher: „Dieser Zugang hängt mit Materialien zusammen, aber auch mit der baulichen Struktur, wie viel Tageslicht etwa zur Verfügung steht, das Themenfeld kann man nicht auf einen Vorhang und den Bodenbelag reduzieren, das geht bis in die Grundstruktur eines Gebäudes.“