Die besondere Lage des Wasserbaulabors zwischen dem Stauraum Freudenau an der Donau und dem Donaukanal bietet beste Voraussetzungen für die Forschungstätigkeiten: Denn die hier herrschende Wasserspiegeldifferenz von etwa 3 Metern ermöglicht es, Wasser aus der Donau zu entnehmen und es mit einem Durchfluss von 10.000 Litern pro Sekunde dem Donaukanal wieder zuzuführen – und das vollkommen ohne zu pumpen. Im rund 92 Meter langen, 25 Meter breiten und 11 Meter hohen „Main Channel" können so Versuchsaufbauten im großen Maßstab gemacht werden. Der Zufluss in den „Main Channel” kann über verschieden groß dimensionierte und verschließbare Zulauföffnungen gesteuert werden. Die Hauptöffnung ist 5 Meter breit und kann durch ein Stahlschütz verschlossen werden. Daneben befinden sich zwei weitere Öffnungen für den Wasserkraftversuchsstand. Es besteht auch die Möglichkeit, Turbinen einzubauen und deren Integration im Gesamtsystem zu untersuchen. Ergänzend zur Hauptöffnung kann Wasser auch über drei Rohre mit Schiebern in kleineren Mengen und damit mit hoher Genauigkeit zugeführt werden. Am Ende des Main Channels fließt das Donauwasser über ein Auslaufbauwerk wieder zurück in den Donaukanal.