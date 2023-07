Die Bedienung, Fernüberwachung und Auswertung des Daikin Propan-Monoblocks erfolgt über eine App via Bluetooth. Der Temperaturverlauf im Kühlraum wird von einem Regler gemäß HACCP-Standard automatisch gespeichert. Der Nachweis des Kühlraumtemperaturverlaufs für Lebensmittel kann somit per App exportiert und versendet werden. Durch die App-Steuerung können zudem vorkonfigurierte Parameter übertragen werden.



Der neue Propan-Monoblock ist in polyvalenter Ausführung erhältlich: Dadurch kann er bei Raumtemperaturen von -25 °C bis +10 °C sowohl für die Normal- als auch für die Tiefkühlung eingesetzt werden. Erhältlich ist der Monoblock in vier verschiedenen Modellen. Bei Normalkühlung erbringen diese eine Leistung von 0,95 kW – 2,45 kW, bei Tiefkühlung von 0,56 kW bis 1,41 kW.

>> Lesen Sie auch: Ausblick zur Marktentwicklung bis 2030 – Wärmepumpen und die eingesetzten Kältemittel