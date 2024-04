Es gibt aktuell kein Entkommen: Taylor Swift ist überall. Ob die US-Amerikanerin Rekord nach Rekord in der Musikbranche bricht (darunter etwa ihr vierter Grammy für bestes Album – Frank Sinatra, Paul Simon oder Stevie Wonder blieben dahinter zurück), Football-Fans mit weniger als 90 Sekunden Bildschirmzeit pro Spiel an den Rand der Verzweiflung bringt oder zur "Person of the Year" der New York Times ernannt wird – die Bekanntheit der 34-Jährigen ist unbestrittenen auf ihrem bisherigen Höhepunkt. Am 19. April erscheint ihr – inklusive Re-Recordings – 15. Studioalbum "The Tortured Poets Department" (TTPD).

Aber was hat diese Ankündigung jetzt in einem Fachmagazin für Gebäudetechnik zu suchen?

Die Auflösung gibt's am Ende!

Dass der klassische TGA-Leser (absichtlich nicht gegendert) das Thema Taylor Swift wohl mit einem Lächeln quittiert und abwinkt, ist nicht weit hergeholt. Neben einem gut gemeinten Musiktipp und persönlicher Neigung der TGA-Onlinechefin ist es jedoch bekanntlich wichtig, über den eigenen Tellerrand zu blicken. Ob Sie es hören wollen oder nicht: Gerade was Multi-Channel-Marketing – und nennen wir es mal Kund*innen-Bindung – betrifft, ist Swift Vollprofi, oder wenn man denn so möchte: Mega-Influencerin. Jetzt gibt es in der SHK-Branche inzwischen eine kleine Anzahl an erfolgreichen Influencer*innen, viele Unternehmen und Betriebe können sich jedoch ein Vorbild an der Multi-Channel-Marketingstrategie des Popstars nehmen. Dafür wagen wir einen Blick in die Vermarktung hinter ihrem kommenden Album-Release.