Das Unternehmen BA-Bachler präsentiert nach enger Zusammenarbeit mit SHK-Influencer Bruno Friedmann (@nample) ein neues Produkt: Der X-Bucket ist ein verstärkter und formbarer Eimer, der als Ablauftrichter, Auffangkübel oder einfach als Abpumphilfe dienen kann.



Der mit 0,9 mm verstärkte und formbare 20-Liter-Eimer dient als Ablauftrichter, Auffangkübel oder Abpumphilfe, auch engen Arbeitssituationen. Nach dem Plug-and-play-Prinzip lässt sich die mitgelieferte Gummimanschette direkt an die defekten Rohre oder Behälter anstecken und das Medium mit der Pumpe abtransportieren. Der Akku besitzt einen DC-12-Volt-Standard-Anschluss, sodass das System mit bereits vorhandenen Akkus (12 V oder 18 V) betrieben werden kann.



Drei Varianten des Eimers sind erhältlich: Die Version „Basic“ mit einem ¾“-Anschlussschlauch kann bei Bedarf als Ablaufwanne fungieren. In der Ausführung „Professional“ lässt sich eine 8 l/m starke Pumpe mittels Stecksystem von außen anbringen, um die Flüssigkeit in einen nahegelegenen Siphon oder Kanalrohr abzupumpen. Die Serie „Premium M“ bzw. „Premium B“ beinhaltet das 12-Volt-Akkusystem, bestehend aus einer Ladeschale, Akku und Ladeadapter.

