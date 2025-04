Nach rund acht Jahren in verschiedenen Stationen beim Ingenieurbüro Moser & Partner in Absam, hat Alexander Oehm nun den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Auf LinkedIn informiert er über die Gründung der MO Ingenieure – MO nach den Initialen seines Vaters Markus Oehm.

Die Website des Unternehmens mit der Philosophie „Engineering. Today. Tomorrow.“ verrät aktuell noch nicht viel, suchen tut Oehm augenscheinlich aber fleißig nach Mitgliedern für sein zukünftiges Team: Stellen für eine Projektleitung sowie Techniker*in im Bereich Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, eine Projektleitung sowie Techniker*in im Bereich Elektrotechnik, eine Assistenz der Geschäftsleitung und ein*e Backoffice-Mitarbeitende sind offen.