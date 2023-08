Die ISO 10121-3 ist Teil der Normenreihe ISO 10121 und die erste Norm für Molekularfilter in allgemeinen Lüftungsanlagen für gewerbliche Gebäude. Mit ihr können verschiedene Filtertypen und -größen verglichen werden, außerdem legt die Norm die Mindestanforderungen für Molekularfilter in Lüftungsanlagen fest. Das soll die Auswahl der richtigen Luftfilter in Abhängigkeit von der Außenluftqualität erleichtern und den Leistungsvergleich von Molekularfiltern in allgemeinen Lüftungsanwendungen vereinfachen.

In der Norm ist zudem eine einheitliche Maßeinheit für die Effizienz von Molekularfiltern bei der Beseitigung gefährlicher Gase wie Toluol, Schwefeldioxid (SO 2 ), Stickstoffdioxid (NO 2 ) und Ozon festgelegt. Die Klassifikation findet nach Lebensdauer und durchschnittlichem Wirkungsgrad statt.