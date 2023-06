Bei der Hybrid-Luftbefeuchtung ergeben sich durch den Einsatz einer Niederdruckpumpe (4 bis 8 bar) anstelle der Hochdruckpumpe (80 bar) erhebliche Einsparungen an elektrischer Energie. Eine weitere Steigerung der Systemeffizienz wird erreicht, indem die Druck- und Mengenregulierung des Befeuchtungswassers direkt über eine von Condair speziell entwickelte Umkehrosmose erfolgt. Hierbei wird die Pumpe in der Umkehrosmoseanlage so genutzt, dass die Niederdruckpumpe des Hybridbefeuchters komplett entfallen kann.



Wie die nachfolgende Grafik zeigt, verringert sich durch diese Maßnahmen die Leistungsaufnahme der Luftbefeuchtung auf die zur Steuerung der internen Regelungskomponenten und Elektronik benötigte Energie auf einen weitgehend konstanten Wert von etwa 35 W. Dadurch können bei einer Luftbefeuchtung in einer RLT-Anlage mit einer hohen Luftleistung, die zum Beispiel in Gewerbeobjekten oder in der Industrie eingesetzt und die über viele Stunden pro Jahr betrieben wird, deutliche Stromkosteneinsparungen erreicht werden.



Hinzu kommen bei diesem System eine stufenlose Regulierung der Wassermenge und eine feinstufige Ansteuerung der Sprühkreise. So wird durch die Kombination der beiden Befeuchtungsmethoden auch eine maximale Ausnutzung des Befeuchtungswassers erreicht.