Derzeit wird Stahl dadurch „grün“, dass Lieferanten kontinuierlich in Maßnahmen zur Reduzierung ihrer CO 2 -Emissionen investieren. Beim Stahlhersteller ArcelorMittal wird dieser Einsatz etwa durch Zertifikate dokumentiert. Die Zertifikate werden einzelnen Stahlplatinen zugeordnet, wodurch diese als CO 2 -neutral gelten. Das wirkt sich wiederum positiv auf die CO 2 -Bilanz von Bette aus und wird auch auf Produktebene sichtbar.



Bestimmte Produktreihen sollen künftig ausschließlich aus grünem Stahl hergestellt werden. Auf Anfrage können Projekte und bei entsprechender Menge auch kundenspezifische Aufträge mit CO 2 -neutralem Stahl ausgeführt werden. Bette will seine Lieferanten auch bei der Umstellung von fossilen auf regenerative Hochöfen unterstützen, diese sind rund dreimal so teuer.

Die größte Emissionsquelle des Unternehmens bleibt jedoch das Produkt. Deshalb achtet Bette neben langlebiger Ästhetik auch darauf, Überproduktion zu vermeiden. Rund 70 Prozent der Badewannen, Duschflächen und Waschtische von Bette werden auf Bestellung gefertigt, die restlichen 30 Prozent sind marktgängige Lagerware.

Das Unternehmen hat sich große Ziele gesetzt: Bis Ende 2024 will Bette die Hälfte seiner Produkte aus grünem Stahl fertigen. Seit vielen Jahren nutzt der Badspezialist zudem Blockheizkraftwerke und Photovoltaik zur Energieerzeugung, um eigenen Strom und Wärme weitgehend selbst herzustellen.

>> Hier geht's zu einem Live-Zähler der gefertigten Badelemente aus grünem Stahl: my-bette.com/ueber-uns/nachhaltigkeit/gruener-stahl