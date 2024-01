In Obertauern, gelegen auf der Passhöhe der Radstädter Tauern in Salzburg geht es direkt von der Piste in den auf 1.752 Metern Seehöhe gelegenen Zirbenhof. Mehr als die Hälfte des Jahres ist das Gebiet in eine weiße Schneedeckt gehüllt. Das auf der Sonnseite gelegene Apparthotel wird in dritter Familien-Generation von Sandra und Florian Steinwender geführt. Von den Großeltern 1955 ursprünglich als Pension begonnen, wurde die Unterkunft nach und nach in 18 Appartements und einen Wellnessbereich mit Zirbensauna, Dampfbad, Infrarotkabine und Fitnessbereich modernisiert.

Das prägende Element des Hotels ist, wie der Hausname schon sagt, die Zirbe – ein Baum, der in den Alpen ab 1.600 Metern Seehöhe wächst, bis zu 1000 Jahre alt werden kann, dem eine besonders positive Wirkung nachgesagt wird. „Zur Ruhe kommen und die Welt warten lassen“, lautet die Empfehlung von Sandra und Florian Steinwender.