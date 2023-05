Auch die Farben sind von der Natur inspiriert: Neben klassischem Weiß in matter oder glänzender Ausführung gibt es die Keramik auch in den aktuellen Mattfarben Pure Black, Almond und dem neuen Farbton Morning Green. Es sind sanfte Töne, die Ruhe und Entspannung ins Bad bringen. Naturnahe Möbelfarben wie Stone Grey, Leaf Green oder Midnight Blue ergänzen die Palette. Der Antao-Lichtspiegel in drei verschiedenen Ausführungen bringt mit seinem stimmungsvollen Hintergrundlicht Atmosphäre in den Raum - per Touch-Sensor oder auf Wunsch mit intelligenter ZIGBEE-Steuerung.

