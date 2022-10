Im Frühjahr 2022 renovierte das familiengeführte Unternehmen das Hotel. Beim Umbau setzte man mitunter auf Duravit Produkte. „Als Hotelbetreiber legen wir einen hohen Wert auf exklusives Design und Langlebigkeit. Badprodukte müssen gut aussehen, keine Frage, aber gleichzeitig natürlich auch höchste Ansprüche an Hygiene und Pflegeleichtigkeit erfüllen", betont Hotelier Simon Schlachter.



Die 17 Zimmer und Suiten sind daher mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Jedes Zimmer ist einzigartig und hat seinen eigenen Charme. So kann beispielsweise im Raum „Ludwigstraumsuite“ aus dem Bett der Sternenhimmel über den Alpen betrachtet werden. Ein weiteres Highlight stellt die „Schlossblicksuite“ dar: Dort kann man in der freistehenden Luv Wanne ein Bad mit Blick auf Schloss Neuschwanstein genießen. „Die Luv Wanne hat uns direkt begeistert – haptisch wie optisch. Als hochwertige freistehende Wanne fügt sie sich perfekt in den Wohnraum und bietet unseren Gästen das perfekte Wohlfühlerlebnis", freut sich Schlachter. Von Cecilie Manz entworfen, besticht die Badewanne mit ihrer samtigen Haptik. Das Material DuraSolid ermöglicht einen dünnen Wannenrand bei gleichzeitig großzügigem Innenraum.

Auch das extravagante Design von Philippe Starck findet Platz im Bad. Die Aufsatzbecken der White Tulip Serie verleihen dem Waschplatz Einzigartigkeit, die Formgebung ist der Silhouette einer aufblühenden Tulpe nachempfunden. Das Material DuraCeram ermöglicht filigrane Formen mit dünnen Wandstärken. Außerdem fügen sich C.1 Armaturen mit edler Optik und Design by Kurt Merki Jr. in das hochwertige Interieur.