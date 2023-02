Unter dem Motto „Sie installieren – wir montieren“ bietet der Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter Installateurbetrieben und deren Kund*innen nun einen Montageservice in Österreich und im Einzugsgebiet der bayerischen Mein Holter Bad Ausstellungen an.

Professionelle Projektabwicklung



Installateurbetrieben soll so bei der Komplettierung von Badezimmern unter die Arme gegriffen werden. Das Montageteam übernimmt Leistungen bei Bedarf, so kann das Fachhandwerk Zeit und Ressourcen zu sparen. Die angebotenen Montageleistungen betreffen den Auf- und Einbau von Badezimmermöbeln, Duschkabinen, Waschtischmischern sowie Accessoires. „Unsere Kund*innen können sich durch die Holter Montageleistungen voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Beauftragt wird der Montageservice durch den Installateurbetrieb, abgerechnet wird nach einer fixen Preisliste. Das sorgt für Transparenz und faire Kalkulationen“, erklärt Geschäftsführer Michael Holter.



Installateurpartner*innen erhalten im Vorfeld ein Montageangebot je Projekt. Als Ansprechpartner zu den Konsument*innen tritt der Installateurbetrieb auf. In dessen Namen erfolgen auch Angebotslegung und Abrechnung an die Endkund*innen. Auf Wunsch kann das Montageteam auch bereits vorab Aufmaß nehmen, der Service wird nach Aufwand berechnet.