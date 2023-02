burgbad



SYS30 von burgbad schenkt neue gestalterische Spielräume, dank der Vielfalt an maßflexiblen Waschtischen in Mineralguss sowie Waschtischen in Glas und Keramik. Außerdem sind zwei Kompakt-Waschtische in Schiefer- und Holzdekor-Optik erhältlich – dieses Material ist besonders widerstands- und feuchtigkeitsbeständig. Maßgefertigte Mineralguss-Waschtische haben keine störenden Fugen oder Schmutzkanten. Mineralguss Rocksolid von burgbad besteht zu 80 % aus rein natürlichen Rohstoffen und ist in zwei Ausführungen erhältlich: Velvet (sanftmatt) und Brilliant (hochglänzend).

Foto: Burgbad