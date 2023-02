Die neuen Waschtische von Loop & Friends von Villeroy & Boch machen den Waschplatz zum Eyecatcher. Besonderer Clou ist das 3 x 3 x 3-Konzept: Drei Formen, drei Einbauarten, drei Farben. Ob oval, rund oder rechteckig, die Waschbecken können als Aufsatz-, Einbau- oder Unterbauvariante montiert werden. Mit schmalen Rändern und dünnen Wänden setzen sie dabei das Thema „Leichtigkeit“ in Szene. Diese filigrane Formensprache ist dank des Materials TitanCeram möglich, bei dem Titanoxid die Keramik stabil macht. Hinzu kommen hochwertige Details wie ein optionales keramisches Ablaufventil und ein längliches Überlaufloch.



Die Waschbecken sind nicht nur in Weiß, sondern auch in drei matten Unifarben erhältlich. Selbstbewusst präsentiert sich der Waschtisch im tiefschwarzen Ebony. Wer es etwas Zurückhaltender mag, wählt Grau Graphite, und der Beigeton Almond verleiht dem Waschplatz eine warme Note. Mit 14 Modellen in verschiedenen Größen eine Reihe passender Lösungen.

Einbauwannen mit Wellness-Faktor



Die neuen Loop & Friends-Badewannen adaptieren die ovale und die rechteckige Formensprache der Waschbecken und übertragen sie mit einem filigranem Rand von 20 mm in Acryl. Das Ergebnis sind moderne Einbauwannen, die in den beiden Größen 180x80 oder 170x75 und wahlweise mit ovaler oder rechteckiger Innenform erhältlich sind. Die Mattfarbe Stone White, die mit den keramischen Waschbecken harmoniert, setzt die eleganten Einbaubadewannen in Szene. Das Wanneninnere bietet dank der schmalen Kanten viel Platz für entspanntes Badevergnügen; die Innentiefe ist mit 44 cm wassersparend. Die Ab- und Überlauflösung mit flächenbündigem Push-to-Open-Ventil und länglichem Überlauf ist wahlweise in Weiß, Chrom oder Black Matt erhältlich. Optional gibt es zudem einen speziellen Wassereinlauf, der die Wanne wie ein Wasserfall befüllt. Für noch mehr Wellness zuhause können die Einbauwannen außerdem mit einem optionalen Whirlpoolsystem ausgestattet werden.



Passende Möbel bietet die Kollektion Legato mit einer Auswahl an Waschtischunterschränken sowie Hoch- und Seitenschränken in aktuellen Farben und Oberflächen – wahlweise auch mit integrierter LED-Beleuchtung. Mit einem WC aus der Serie Subway 2.0, das ebenfalls in den drei Mattfarben Ebony, Graphite und Almond erhältlich ist, wird die Badausstattung komplettiert.