Brausen eignen sich als Ergänzung in jedem Bereich – ob in der Dusche oder an der Badewanne. Hand- und Kopfbrausen in unterschiedlichen Preisbereichen, mit verschiedenen Strahlarten und Oberflächen bieten bei Duravit eine individuelle Auswahl. Funktionen wie EasyClean für die einfache Reinigung oder die Click! Technologie für die Strahlartenumstellung per Tastendruck sorgen für Komfort. Unterschiedliche Designs, von der klassischen Handbrause mit großem Durchmesser bis hin zur minimalistischen Stabhandbrause in zylindrischem oder eckigem Design, verhelfen auch zur optischen Passfähigkeit. Die Shower Systems als Einhebel- oder Thermostatvariante bieten als All-in-One Lösung eine Kopf- sowie eine Handbrause und eignen sich als Renovierungslösung ohne Unterputzarbeiten.