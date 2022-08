Bei Elements gibt es jetzt noch mehr Auswahl für alle designbegeisterten Kund*innen. Taplab, eine wasserfeste Tapete in verschiedensten Ausführungen, macht aus jeder Badezimmerwand einen echten Hingucker - egal ob in dezenten Prints oder mit knalligen Motiven.



„Unser Anspruch ist es, den Elements Kund*innen eine möglichst breite Vielfalt anzubieten und damit unseren Installateurpartner*innen zu täglichen Erfolgen zu verhelfen“, betont Thomas Marth, Leiter der Elements Ausstellung Klagenfurt Süd. Mit den Tapeten werden unterschiedlichste Design-Ansprüche im Badezimmer bedient, damit sich für jeden Gestaltungswunsch das passende Motiv finden lässt. Die Aufbringung der Tapeten erfolgt ähnlich zu herkömmlichen Tapeten im Wohnbereich. Einmal aufgeklebt, halten die Badezimmertapeten auch starker Beanspruchung im Nassbereich stand. Erhältlich sind die Tapten von Taplab in allen 15 Elements Badausstellungen in Österreich.

