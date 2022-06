Elements-Badausstellung jetzt 24/7 in Wien

Mit Elements Wien Nord verfügt nun auch Wien über eine eigene Badausstellung im 21. Gemeindebezirk. Die neue Ausstellung mit angrenzendem Fliesenschauraum in der Brünnerstraße bietet eine Anlaufstelle für Installateurpartner aus Wien und Niederösterreich. Das Besondere: Elements Wien Nord ist rund um die Uhr geöffnet. Installateurpartner können die Ausstellung mit ihren Kund*innen also auch am Abend, am Wochenende und an Feiertagen besuchen.