Frau Diagana, Spa ist ein großes Wort und wird in vielerlei Hinsicht verwendet. Wenn Sie Spa in wenigen Worten beschreiben müssten, welche Worte wären das?

Fatima Diagana: Wasser, Rituale und Resonanz, dieser Dreiklang verkörpert die Essenz von Spa. Wasser ist ein pures Lebenselement: In der Heilkraft von Wasseranwendungen liegt der Ursprung der Spa-Philosophie. Wasser wirkt! Es kann uns beruhigen oder anregen. Ein kalter Guss erfrischt. Ein zarter Nebel benetzt sanft unsere Haut. Wasser berührt Körper und Sinne: Wir können es auf vielfältige Art und Weise erleben und spüren. Im Spa können wir Wasser so anwenden, dass es uns ganzheitlich guttut. Spa-Rituale werden seit Jahrhunderten gepflegt. Zunächst dienten sie der Heilung und Gesunderhaltung. Heute geht es um mehr als die reine Wirksamkeit. Das sinnliche Erleben gilt im Spa als Qualität an sich. Weil es uns guttut, wenn wir ganz bei uns sind.

Spa als Ritual sozusagen?

Diagana: Rituale gehören generell zu unserer Kultur: Sie machen den Augenblick besonders und berühren uns tief in unserer Menschlichkeit. Spa-Rituale versprechen uns Pflegevergnügen: dass man die Zeit genießt. Zu besonderen Anlässen und genauso im täglichen Leben. Wir sprechen hier von einem „Physical & Emotional Benefit“. Ob entspannend oder stimulierend, reinigend oder revitalisierend: Es geht um den nachhaltigen positiven Effekt. Um Resonanz für Körper und Sinne.

Mit Ihrem Unternehmen Diagana Spa Design entwickeln Sie unter anderem Spa-Konzepte für Hotels und setzen diese um. Gibt es besondere Eckpfeiler, die dabei eine wesentliche Rolle spielen?

Diagana: Nirgendwo kommt man dem Gast so nah wie im Spa. Im Hotel-Spa (wie auch im Home-Spa) konzipiere ich Räume, die für den Menschen da sein sollen. Diese Orte sollen uns guttun, zu unserem Wohlfühlen beitragen und uns erden. Das empfinde ich heute als etwas sehr Wertvolles. Ein Spa-Konzept vertieft das Hotelkonzept und seine Werte. Auch wenn ein Spa in den Bergen naturgemäß ein anderes Thema hat als ein Spa auf einer Insel oder ein Urban Day Spa: Der Gast steht immer im Mittelpunkt. Ein einzigartiger Ort allein genügt nicht, um ein Spa-Projekt aus der Architektur heraus lebendig zu machen.

Was braucht es denn noch dafür?

Diagana: Gelungene Spa-Rituale setzen reibungslose Abläufe voraus. Das beinhaltet Fragen wie die Funktion und Gestaltung der Wasserwege. Wie kann die Intimität des Gastes professionell und serviceorientiert gewahrt werden? Ich bringe viel Empathie für Menschen und ein tiefes Verständnis für Atmosphäre und Details ein: Wähle die Materialien, mit denen der Gast umgeben ist. Was trägt der Gastgeber? Wie wird der Gast in Empfang genommen? Fragen der Ausstattung: Wie fühlen sich Handtücher an? Wie groß sind sie? Jedes Gesamtkonzept basiert auf dem perfekten Zusammenklang von allem.