Für die Wohnensembles wurden die bisherigen Bergchalets um rund 50 Quadratmeter vergrößert und mit großzügigen Glasfronten versehen. Gelegen sind sie direkt an einem Naturteich: Dieser wurde in einen Badesee verwandelt. Im Inneren wartet ein Interieur, das alpenländischen Charme mit lichten Räumen und zeitgenössischen Designelementen vereint. Die offene Küche geht dabei in den Ess- und Wohnbereich über. Rustikale Holzmöbel, flauschige Sessel und Pflanzen sorgen für Behaglichkeit, ergänzt von einer freistehenden Wanne. Eine ebenfalls freistehende Vaia-Wannenarmatur in Platin gebürstet, die Sieger Design für Dornbracht gestaltet hat, unterstreicht das Gestaltungskonzept.

Auch die Obergeschosse spiegeln dies. Neben den Schlafzimmern stechen dort gemütliche Sofalandschaften und ein Blick auf die natürliche Badebucht hervor. Das Besondere: Die Bäder sind unmittelbar in die Schlafzimmer eingebunden. Vaia findet sich hier an Waschtischen aus Holz und Naturstein, wobei die Oberfläche in Champagne mit den warmen Holztönen harmoniert. In der an eine Grotte erinnernden Duschkabine ist die skulpturale Erlebnisdusche Aquahalo installiert – ebenso in Champagne und gestaltet von Michael Neumayr.



>>> Zweites Leben für Armaturen als Geschäftsmodell