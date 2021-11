2. Österreichischer Energieeffizienzkongress in Wien

Am 22. November findet der 2. Österreichische Energieeffizienzkongress im Wiener Hilton Park Wien statt. Unter dem Motto „Energieeffizienz und Contracting: Der Schlüssel für eine Energiewende mit Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum“ möchte die DECA - Eine Stimme für Energieeffizienz eine österreichweite Plattform für Akteure der Energieeffizienz schaffen. So entsteht Raum für Vernetzung, Wissensvermittlung, Lösungsfindung und offene Diskussion zur Energieeffizienz.



Besucher erwartet dabei ein Mix aus Keynotes, u.a mit Bundesministerin Leonore Gewessler, Podiumsdiskussion und Breakout-Sessions zu den aktuellen Themen wie Energieeffizienzgesetz, Energieliefer- und Einspar-Contracting in Gebäude und Industrie und aktuelle Angebote und Möglichkeiten der Finanzierung. DECA Mitglieder profitieren von vergünstigten Karten (150€ statt 350€) sowie Einladungen zu allen zukünftigen DECA-Veranstaltungen.

Zur Website mit dem vollen Programm und Anmeldung