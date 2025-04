Der Wille, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen, ist in der Bevölkerung ebenfalls verankert. So kann sich ein Viertel der Befragten eine finanzielle Beteiligung an einem Projekt zur Nutzung erneuerbarer Energien vorstellen – aber: 47 Prozent haben in der Gegenprobe noch nie davon gehört. Rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer*innen könnte sich außerdem vorstellen, sich einer Energiegemeinschaft anzuschließen, dieser Wert ist auch im Vergleich zum Vorjahr konstant.

„Die Bereitschaft der Bevölkerung zur lokalen Produktion und weniger Abhängigkeit ist da, das zeigt auch die anhaltende Nachfrage nach Energiegemeinschaften und Beteiligungsprojekten. Für einen spürbaren Schritt nach vorne braucht es einen wirksamen Mix aus Anreizen, Information und Engagement aller Stakeholder“, betont Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung.