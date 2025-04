Bis zu 18 Wärmepumpen-Projekte pro Woche realisiert Heizma derzeit. Auch in dem beschriebenen Zukunftsszenario für das Unternehmen wird die Wärmepumpe ein unverzichtbarer Teil des elektrifizierten Einfamilienhauses bleiben, wenn auch ergänzt durch andere Lösungen.

Bleibt die Frage, warum ein neuer Anbieter in einem gesättigten und insgesamt sogar rückläufigen Markt so rasch einen so großen Auftragsstand an Land ziehen konnte, und das ohne Insider-Kenntnisse? Die Antwort von Michael Kowatschew ist diplomatisch: „Wir haben große Qualitätsunterschiede in der üblicherweise angebotenen Dienstleistung festgestellt“, dazu habe sie die herrschende Intransparenz in Bezug auf Preise und Eigenschaften der angebotenen Produkte überrascht. Dem sei man mit einer sauberen, transparenten, raschen und einfach nachvollziehbaren Lösung für den Kunden entgegengetreten.

Diesen Weg will Heizma - ausgehend von der Wärmepumpe - auch bei der umfassenden Elektrifizierung weitergehen.