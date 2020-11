Duravit präsentiert Möbelprogramm XBase

30.11.2020 19:28

Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, vielfältig kombinierbar

Die neue Badmöbelserie XBase von Duravit bietet einfaches Design in Duravit-Qualität zu einem attraktiven Preispunkt. XBase passt zu den vier Duravit-Keramikserien D-Code, DuraStyle, ME by Starck und Starck 3. Zur Auswahl stehen attraktive Oberflächen - Weiß Matt, Graphit Matt, Europäische Eiche und Kastanie Dunkel. Damit ermöglicht XBase durch ein fokussiertes Programm eine einfache Planung und zugleich vielfältige Kombinationen.