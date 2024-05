Der neue Entwurf der Bundesinnung, der gemeinsam mit den Landesinnungen erarbeitet wurde, sieht nun zwei gravierende Änderungen vor, die diese Webfehler beheben sollen.

Zum einen wird die Struktur vereinheitlicht: Statt der bisherigen Aufteilung in Grund- und Hauptmodule, bei der Gas-/Wasser und Heizung getrennt sind, wird eine einheitliche Ausbildung für "Gas-, Sanitär und Heizungstechnik" vorgeschlagen. Diese Ausbildung soll 3,5 Jahre dauern und sicherstellen, dass alle ausgelernten Installateure mit dem gleichen praxisrelevanten Wissenstand über alle notwendigen Inhalte auf den Arbeitsmarkt treten. Es kann also dann nicht mehr passieren, dass ein GW-Installateur ohne Heizungskenntnisse ausgelernt ist. Manfred Denk: "Das entspricht der Praxis in unseren Betrieben. Mit dieser Ausbildungsordnung stellen wir sicher, dass wir im Kernbereich fertige Facharbeiter haben!"

Die zweite Änderung betrifft die Inhalte. In diesem neuen, einheitlichen Grundmodul werden die Themen rund um Gas- und Ölheizungen zurückgefahren. "Sicherheitsrelevante Themen bleiben natürlich", betont Denk, denn die zukünftig ausgelernten Installateure werden auch in Jahrzehnten noch an älteren Heizungsanlagen arbeiten und von Druckproben bis zur Heizöllagerung alles notwenige wissen müssen. Statt der fossilen Inhalte werden aber wesentlich mehr erneuerbare Energietechnologien, also insbesondere Wärmepumen und Biomasse, in die Grundausbildung aufgenommen. Auch Inhalte aus der Photovoltaik, die in der Praxis der Gebäudetechniker eine zunehmend große Rolle spielt, werden hier ihren Platz finden. Grundkenntnisse zum Umgang mit F-Gasen sowie Digitalisierungsthemen finden ebenso Eingang in die neue Ausbildungsordnung.