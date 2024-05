Die neue Booster-Wärmepumpe mit einer Leistung von 5,1 kW dient dagegen zur Ergänzung für die Trinkwasserbereitung in Mehrfamilienhäusern. Das kompakte und von der Heizungswärmepumpe zuschaltbare Gerät erhöht die Temperatur aus dem Heizungspufferspeicher auf ca. 70 °C im Warmwasserpuffer. In Kombination mit dem Frischwassermodul kann das Warmwasser auf ca. 65 °C erwärmt werden, was den Wasserkreislauf vor Legionellen schützt.



Auch die Erd- und Grundwasserwärmepumpe WPS bietet M-Tec ab dem dritten Quartal dieses Jahres als Version V2 mit integrierten Zusatzfunktionen an. Die Modelle WPS412-V2 und WPS618-V2 enthalten im Unterschied zu den äußerlich identischen Geräten WPS412 und WPS618 zwei Umwälzpumpen, ein Dreiwegeventil für Warmwasser, ein Ausdehnungsgefäß für Sole, einen Elektroheizstab mit 8,8 kW und einen Wärmemengenzähler. „Mit unseren neuen V2-Modellen vereinfachen wir die Installation. Monteur*innen müssen lediglich den Vor- und Rücklauf und die Stromversorgung anschließen – fertig ist das System", erklärt M-Tec-Geschäftsführer Peter Huemer.

Ob Erd-, Luft- oder Booster-Wärmepumpe: Durch die intelligente Steuerung lassen sich alle Geräte in das ganzheitliche Energiemanagementsystem E-Smart einbinden. Selbst erzeugter Strom kann dadurch für die Raumheizung und Warmwasserbereitung genutzt werden. Erst, wenn der Warmwasserspeicher aufgeladen und das Haus temperiert ist, erfolgt die Einspeisung ins Netz. Neben PV-Anlagen lassen sich u.a. auch Batteriespeicher und E-Ladestationen integrieren.