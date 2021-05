Daikin macht Klimatechnik erlebbar

Die neu eröffnete "Your Daikin World" ist als "Experience Center für Klimalösungen" angelegt. In Wien sollen so Klimatechniklösungen der Zukunft erlebbar werden. Die gesamte Heizungs- und Kälte-Klima-Branche wird ins Daikin Central Europe Headquarter in Wien-Liesing zum Austausch geladen. Hier können Kunden, Partner und Stakeholder sowie Interessierte Klimalösungen live und mittels Augmented Reality erleben. Im angeschlossenen Training Center steht nahezu das gesamte Daikin-Produktportfolio für Schulungszwecke zur Verfügung und die neue Conference Area bietet Platz für Sessions und Workshops mit BranchenexpertInnen.

„Als Innovationsführer setzen wir nicht nur bei unseren Produkten Standards. Mit der ‚Your Daikin World‘ machen wir unsere Lösungen auch in der Planungsphase für Kunden und Partner erlebbar, schaffen Raum für neue Ideen, wollen inspirieren und entsprechend unserer Vision bis 2025 zum bevorzugten Partner für die gemeinsame Gestaltung eines einzigartigen Klimas werden. ‚Your Daikin World‘ ist ein Ort der Begegnung für die gesamte Branche. Wir wollen gelebte Co-Creation schaffen und laden herzlich dazu ein, die Zukunft unserer Branche mitzugestalten“, so Carl Lievens, Managing Director von Daikin Central Europe.