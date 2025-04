2024 konnte die Hilti Gruppe ihren Umsatz in Lokalwährungen um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. In Schweizer Franken sank der Umsatz aufgrund negativer Währungseffekte um 1,4 Prozent auf 6,4 Milliarden CHF. „Wir haben trotz negativem Marktumfeld ein leichtes Wachstum in Lokalwährungen erreicht. Zudem machten wir 2024 gute Fortschritte bei der Umsetzung unserer strategischen Prioritäten und investierten erheblich in unsere Zukunft", erklärt CEO Jahangir Doongaji.

Mitbeeinflusst wurde das Ergebnis durch die Schwächung der globalen Bauindustrie aufgrund der hohen Zinsen im letzten Jahr – insbesondere in Europa, wo der Umsatz der Hilti Gruppe in Lokalwährungen um 0,2 Prozent zurückging. In Amerika lag das Wachstum bei 2,2 Prozent, mit zweistelliger Zunahme in Lateinamerika. Der Umsatz in Asien/Pazifik stieg um 4,7 Prozent im Zuge der positiven Entwicklung in Nordasien. In der Region Osteuropa / Mittlerer Osten / Afrika nahm der Umsatz um 5,9 Prozent zu, angetrieben von den Märkten im Mittleren Osten.

Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den Hauptwährungen führte im Jahresvergleich zu einem negativen Währungseffekt von -2,9 Prozentpunkten auf den Umsatz, wie die Gruppe informiert. Für 2025 erwartet Hilti ein ähnliches Marktumfeld und ein vergleichbares Umsatzwachstum in Lokalwährungen.