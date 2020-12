Längst hat sich die renommierte Harley-Armatur der Firma Graff zu einem Renner entwickelt. Das kultige Design, das in spielerischer Weise an die weltweit begehrten Motorräder erinnert, wird deshalb jetzt in einer noch größeren Variabilität angeboten. Die Oberflächen Onyx PVD und gebürstetes OR'osa PVD gehören zum neuen Produktangebot.