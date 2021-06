energy4rent baut Technik-Team aus

energy4rent verstärkt das Technik-Team in der Zentrale Plainfeld und holt sich mit Jörg Haller einen Praktiker aus der Heizungsbranche ins Unternehmen. Er übernahm mit März 2021 die neu geschaffene Funktion der Leitung Technik & Service. Der 43-jährige Salzburger ist gelernter Installateur und schloss im zweiten Bildungsweg die Fachhochschule in Pinkafeld ab - vor dem Wechsel zu energy4rent war Haller in der Automobilbranche tätig. Geschäftsführer Georg Patay beschreibt Haller als "Idealkandidaten" und möchte den erfolgreichen Weg des Unternehmens so weiter ausbauen. „Ich bin absolut vom Geschäftsmodell überzeugt und sehe für die Zukunft ein großes Wachstumspotential", ergänzt Haller. Er freue sich zudem auf die kommenden Aufgaben und die Möglichkeit, mit seiner langjährigen Branchenerfahrung gestaltend tätig zu werden.