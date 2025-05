Eine Kritik, die Karl Grün nicht so stehen lassen will: „In den meisten europäischen Ländern kostet sogar die Teilnahme an den Standardisierungsgremien etwas, in Österreich nicht!“ AS sei als Verein organisiert, der nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, und müssten sich zu einem erheblichen Anteil durch eigene Produkte und Dienstleistungen finanzieren. Die Zahl der Expert*innen, die in der Normung mitarbeiten, leide nicht unter diesen Rahmenbedingungen, im Gegenteil: „Wir verzeichnen eine Zunahme“, so Grün. Auch die These, dass sich nur große Konzerne und große Organisationen die Entsendung von Personen in Normungsgremien leisten können, stimme demnach nicht: „44 Prozent der Personen in den Gremien kommt aus kleinen und mittleren Betrieben oder Organisationen, Tendenz sogar steigend!“