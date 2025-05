Auf rund elf Hektar Projektfläche mit etwa einer Viertelmillion Quadratmetern an Bruttogeschossfläche entsteht in Wien momentan das Village im Dritten. Dort entwickelt Austrian Real Estate (ARE) gemeinsam mit Partnern ein nachhaltiges neues Stadtquartier in Wien: Rund 2.000 Wohnungen, Büros, Gewerbeflächen und Nahversorgung sowie Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen entstehen rund um einen öffentlichen Park. Das klimafreundliche Energiekonzept von Wien Energie und ARE setzt auf die Nutzung von lokal verfügbaren, erneuerbaren Ressourcen. So viel Energie wie möglich soll direkt vor Ort produziert und genutzt werden. Nun ist ein wichtiger Meilenstein erreicht, das laut ARE größte Erdsondenfeld Österreichs ist kurz vor der Fertigstellung.

